晶片業又起波瀾！博通189億美元收購遭質疑 股價一度跌近19%

如果說博通上次收購高通面臨的最大「對手」是川普政府，這次收購 CA 的「對手」可能是華爾街。

美東時間周三，晶片巨頭博通（Broadcom）宣布計劃以 189 億美元現金收購美國著名華人企業家王嘉廉創辦的軟體公司 CA Technologies。

根據博通的提案，CA 科技的股東將以每一股換取 44.5 美元的現金，大致相當較公司周三收盤價（37.21 美元）溢價 20%。

博通宣布收購計劃後，多家華爾街機構質疑收購的合理性，還有機構下調博通的股票評級。

Raymond James 的分析師 Chris Caso 在給客戶的報告中直言：

「說這交易偏離賽道都是客氣的。我們沒有看出博通的半導體業務和 CA 的軟體業務存在任何明顯的協同效應。這筆交易遠遠偏離博通的核心業務，可能讓人對該公司的戰略產生很大的困惑。」

另一家機構 Nomura Instinet 則是認為，博通收購一家軟體公司改變了以往歷來收購半導體公司的模式，與公司領導層此前的表態不符，將傷害公司在投資者心中的信譽。

Nomura 將博通股票的目標價由 250 美元下調至 225 美元。B.Riley 將博通股票評級從買入下調至中性，股票目標價從 308 美元下調至 245 美元。

市場反應也體現了投資者對博通的疑慮。收購消息於美東時間本周三美股盤後公布，CA 科技（CA）股價在周三盤後交易時段狂飆 16%，漲至 43.02 美元。博通 （AVGO） 股價下跌 5.6%，跌至 231.21 美元。

周四美股開盤後，博通一度跌至 197.46 美元，跌近 19%，觸及逾一年半新低，最終收跌逾 13.7%，收報 209.98 美元。CA 跳空高開，盤中刷新逾 18 年盤中高位，一度升破 44 美元，最終收漲 18.65%，報 44.15 美元。

這是繼 3 月中旬川普政府封殺博通針對高通（Qualcomm）的敵意收購之後，博通公司提出的第一宗重大併購交易案。博通首席執行官兼總裁 Hock Tan 在聲明中說：

這宗交易代表着我們創辦全球領先的基礎設施科技公司的重要基石。憑藉其龐大的客戶基數，CA 獨具特色地跨越了日益增長和支離破碎的基礎設施軟體市場，其中央處理器和企業軟體產品將為我們的關鍵技術業務增光添色。

儘管併購 CA 並不能帶來業績上的顯著增長，但卻可以使博通業務多元化，擴充軟體業務，並帶來穩固的現金流。去年，CA 營收達 42 億美元，經營現金流達到 12 億美元。

有趣的是，自從上世紀 80 年代王嘉廉創辦至今，CA 的一路高速發展也是憑藉一系列的兼並和收購交易而得來。該公司目前的主要業務是生產基於雲的企業軟體和傳統軟體。

CA 方面也表達了欣然接受的意願。公司 CEO Mike Gregoire 在公開聲明中說：「這宗交易組合將使得我們的軟體專長與博通在半導體行業的領導地位維持一致。」

鑒於上次美國政府以危害國家安全為由阻止收購高通，英國金融時報稱，博通這次沒打算尋求美國海外投資委員會（CFIUS）的批准。

受當時那宗交易影響，博通 4 月份已經將公司總部從新加坡搬遷到了美國加州聖何塞（San Jose），同時公司名稱也從 Broadcom Ltd 變更為資本規模更大的 Broadcom Inc。這麼做主要是為了將來避開美國外國投資委員會的審查。