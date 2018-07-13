沒買到高通無妨 博通新策略：收購一堆軟體公司

在未能成功收購高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 後，博通 (Broadcom) (AVGO-US) 改弦易張，擬定一個新戰略：成為一家基礎架構軟體收購商。

週三 (11 日) 宣布以近 190 億美元的價格收購 CA 的博通，目前已放棄收購半導體公司，改為收購大型主機和基礎架構軟體企業。知情人士透露，博通計劃利用 CA 用作購買和合併其他類似軟體公司的新平台。

其中一位知情人士表示，博通 CEO 陳福陽 (Hock Tan) 認為基礎設施軟體企業與 7 年前的高度分化半導體產業類似。使其用於收購和後續削減成本的時機正成熟；陳福陽的專長就在後者。

接下來最可能的候選人可能是 BMC，該公司出售軟體協助企業管理他們的 IT 運作。據報導，BMC 去年曾與 CA 談判合併，然後在今年稍早時被私人股本集團 KKR 收購，報價為 83 億美元。

在收購 CA 後，陳福陽在聲明中表示，這項交易「代表一個重要的基石，我們將據此創建全球領先的基礎設施科技企業之一。」

現在的賭注是，陳福陽可以利用他的收購整合敏銳度從業務垂直整合中獲利，但這種業務不是博通半導體業務的核心。投資人若非對此策略不了解，就是展現高度懷疑態度，讓博通股價週四 (12 日) 下跌約 14%。

為未來收購創建一個垂直的新平台是一種私募股權操作模式，這就是為什麼銀湖 (Silver Lake) 管理合夥人郝也康 (Ken Hao) 週四宣布退出博通董事會。2006 年，郝也康在博通對高通的敵意併購期間與陳福陽密切合作。多年來，他一直是博通交易決策的重要核心人物。

知情人士透露，郝也康對博通收購 CA 並不滿意並以不投票方式迴避。博通在提交證交會 (SEC) 的文件中表示，郝也康辭去董事會職務，「主動避免因其提議收購 CA 後擔任博通董事的任何潛在利益衝突。」

Silver Lake 已經擁有各種企業軟體資產，如戴爾 (Dell) 和 SolarWinds。但知情人士指出，郝也康會從博通董事會辭職，是因為博通現在正在尋找 Silver Lake 可能也想收購的企業軟體公司。

陳福陽的收購紀錄十分亮眼，但在他構思下一輪交易時，他可能會任用了解企業軟體世界的人，沒錯，就像是郝也康這樣的人。