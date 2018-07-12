晶片業又起波瀾！博通擬189億美元現金收購軟體公司CA

美東時間周三，晶片巨頭博通（Broadcom）宣布計劃以 189 億美元現金收購美國著名華人企業家王嘉廉創辦的軟體公司 CA Technologies。

根據博通的提案，CA 科技的股東將以每一股換取 44.5 美元的現金，大致相當較於比公司周三收盤價（37.21 美元）溢價 20%。

這是繼 3 月中旬川普政府封殺博通針對高通（Qualcomm）的敵意收購之後，博通公司提出的第一宗重大併購交易案。博通首席執行官兼總裁 Hock Tan 在聲明中說：

這宗交易代表着我們創辦全球領先的基礎設施科技公司的重要基石。憑藉其龐大的客戶基數，CA 獨具特色地跨越了日益增長和支離破碎的基礎設施軟體市場，其中央處理器和企業軟體產品將為我們的關鍵技術業務增光添色。

儘管併購 CA 並不能帶來業績上的顯著增長，但卻可以使博通業務多元化，擴充軟體業務，並帶來穩固的現金流。去年，CA 營收達 42 億美元，經營現金流達到 12 億美元。

有趣的是，自從上世紀 80 年代王嘉廉創辦至今，CA 的一路高速發展也是憑藉一系列的兼並和收購交易而得來。該公司目前的主要業務是生產基於雲的企業軟體和傳統軟體。

CA 方面也表達了欣然接受的意願。公司 CEO Mike Gregoire 在公開聲明中說：「這宗交易組合將使得我們的軟體專長與博通在半導體行業的領導地位維持一致。」

鑒於上次美國政府以危害國家安全為由阻止收購高通，英國金融時報稱，博通這次沒打算尋求美國海外投資委員會（CFIUS）的批准。

受當時那宗交易影響，博通 4 月份已經將公司總部從新加坡搬遷到了美國加州聖何塞（San Jose），同時公司名稱也從 Broadcom Ltd 變更為資本規模更大的 Broadcom Inc。這麼做主要是為了將來避開美國外國投資委員會的審查。

在收購消息公布之後，CA 科技股價在周三盤後交易時段狂飆 16%， 至 43.02 美元。博通股價則下跌 5.6%，至 231.21 美元。