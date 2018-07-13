匯豐：可強化內需應對貿易戰

匯豐發表報告分析中美貿易戰，若首輪及第二輪制裁清單最終全部落實執行，估計會對中國經濟增長拖低0.4個百分點，並會引發顯著間接影響。不過北京將有足夠政策空間，刺激內需以應對負面影響。

這次2000億美元制裁清單涵面相當廣泛，由食物、衣服、手袋、眼鏡、地毯、家居用品，冷氣機、機器、化學品以至金屬等。若全面開徵10%關稅，將會削減未來一年1.5個百分點的出口增長，以及0.28個百分點的經濟增速。連同首輪的500億美元制裁貨值，合共對中國GDP影響約為0.4個百分點。

中國已表明將會採取同等力度的反制措施，由於美國進口中國貨品沒有2000億美元的規模，或會向美國進口貨加徵更高的關稅；而在華美國企業或會被受注視，北京又或向美國以外的外商，開放更多內地市場。中國將加速在貿易和投資方面作多元化發展，減少對美國的依賴。中國料會深化與歐洲、亞洲和其他新興市場的貿易關係。

更為重要的是，中國應對這外來重大衝擊，是強化其內需市場，內需規模已相當於中國國內生產總值的90%。中國可以擴大財政，2018年前5個月，中國政府的財政盈餘為3960億元人民幣，但今年的計劃是2.38萬億財政赤字，相當於今年餘下時間總共有2.8萬億元的空間可以花費。此外，地方政府2018年的地方債額度為1.35萬億元，用作調整其財政，這方面仍有相當空間。中央還可以減稅，以支持加速科技為主導的商業投資，以及支援受影響的出口企業。企業的非稅務負擔也可以減輕。財政政策和貨幣政策也可以配合，如降準、鼓勵表內借貸等措施。

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