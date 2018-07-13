人民幣兌美元中間價今日下調1點 報6.6727

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年7月13日人民幣兌美元中間價下調1點，報6.6727;上一交易日中間價報6.6726，上一交易日在岸人民幣收報6.6679。

7月以來，外匯市場波動加劇，人民幣兌美元也經歷了大漲大跌，不過市場匯率預期依然保持穩定。

據統計，截至7月12日17時，今年美元指數的漲幅約為2.7%，人民幣兌美元中間價、即期價的跌幅分别為2.12%、2.39%，人民幣匯率跌幅仍小於美元指數漲幅。截至6月29日，CFETS人民幣匯率指數收報95.66，較2017年底的94.85仍上漲0.81點。

機構普遍認為，判斷未來人民幣匯率走勢，主要看美元指數能否繼續走強。短期而言，美國基本面向好令市場對美聯儲年内再加息兩次的預期升溫，美元可能繼續偏強震蕩，令人民幣承壓，但國内政策預期和市場預期雙雙穩定，加之其它經濟體復蘇也將限製美元上行空間，總的來看，人民幣整體企穩、雙向波動的運行格局將延續。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)