台股盤前─美股報喜+股王法說利多 蘋概新一波領漲趨勢成形

台股加權指數昨 (12) 日站回年線支撐，終場收 10738.38 點，漲 61.54 點，成交量略放大至 1319 億元，今 (13) 日開盤前美股報喜，那斯達克指數創歷史高點，而股王大立光法說釋出優於預期的業績和展望，更有利台股多方人氣匯集，隨著蘋果新品消息利多出籠，法人認為，蘋概股將逐漸成為盤面籌碼流向的重點區。

三大法人昨日買超 25.81 億元，其中外資買超 8.06 億元、自營商買超 17.90 億元，僅投信賣 0.15 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4593 口至 7938 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 5217 口至 34952 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4970 口至 14717 口，顯示外資態度已略偏多。

由於臉書和亞馬遜股價創新歷史高點，思科和英特爾表現也相當亮眼，使投資人將焦點從貿易戰轉移至企業獲利和經濟數據，昨道瓊工業平均指數收高 224.44 點或 0.91% 至 24924.89；Nasdaq 指數收高 107.31 點或 1.39% 至 7823.92；S&P500 指數收高 24.27 點或 0.87% 至 2798.29；費城半導體指數收高 9.49 點或 0.71% 至 1346.20。

大立光法說報喜，第 2 季稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元，超出法人預期，執行長林恩平更指出，以目前接單來看，7、8 月表現將優於 6 月，而明年上半年可能看到 7P 設計的鏡頭和更多的三鏡頭設計，隨著相關產品出貨量放大，法人樂觀期待，將有助提升大立光營運。

另一方面，蘋果預計 9 月中召開新品發表會，除市場預料中的三款新 iPhone 與兩款新 iPad 外，天風國際證券分析師郭明錤預期，蘋果還會推出新款 Mac 系列桌機、筆電和 AppleWatch，其中，新款 12.9 吋和 11 吋的 iPadPro 兩款機種均加入 FaceID 人臉辨識系統，相關供應鏈如 GIS-KY 和穩懋後市業績受到期待。

由於摩根大通證券和元大投顧已率先調升大立光合理股價到 5500 元，法人認為，蘋概股的消息面偏多，有助資金輪動並引領下一波台股多頭走勢。

行政院宣布內閣改組名單，其中財政部長由次長蘇建榮接任，而蘇建榮對國安基金和四大基金操盤熟悉，被市場解讀為台股利多。

法人指出，大盤今年除權息至今已蒸發掉 236 點的空間，還原權息其實不算弱，惟留意上方還有季線、半年線反壓，加上美中貿易戰第二輪目前未有共識，而新台幣仍偏弱勢，要留意盤勢一旦上攻，仍有大幅震盪的可能。