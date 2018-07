太景*-KY抗生素針劑 拚Q3中國上市

太景 *-KY (4157-TW) 今 (12) 日指出,旗下抗生素新藥太捷信,在 2017 年認列里程碑款及銷售權利金,相關藥品已在台灣及中國大陸上市;目前針劑正在中國大陸申請藥證中,期待今年第 3 季能順利獲得核可。據了解,針劑每日單價將是口服藥劑 7 倍以上,太景同步瞄準俄羅斯、拉美及墨西哥區域,期待打開高階醫療市場。

太景 *-KY 開發的抗生素口服藥,每日用藥金額約為人民幣 60 元,預估針劑金額是口服藥劑 7 至 8 倍,未來抗生素針劑在中國大陸上市審查結果順利,有望在今年第 3 季上市,太景每季可望獲得 7 至 11 % 的銷售權利金。

高單價藥品讓太景 *-KY 瞄準高收入族群,海外佈局包括俄羅斯正在進行注射劑及口服膠囊的 NDA (New Drug Application) 申請;拉丁美洲與墨西哥也正在與主管機關洽談後續上市事宜,中長期期待能持續貢獻里程金、銷售權利金及供貨收入等。

太景 *-KY 旗下的抗 C 型肝炎新藥,目前由持股 40% 的合資公司東陽光太景進行二期臨床試驗,最快今年能拿到 500 萬美元 (約新台幣 1.53 億元) 的里程碑款,期待 2021 年能取得中國大陸藥證順利上市。

全球感染 C 型肝炎的病患約有 1.7 億人,分 6 種基因型,全球四分之一病患集中在大中華區,太景 *-KY 指出,雖然抗 C 肝新藥目前在中國大陸已有競爭對手,但是只要能佔據市場前三大,評估市場還是可以提供相當規模跟利潤。根據競爭對手評估,到 2025 年 C 型肝炎將有 2700 萬病患,潛在市場可觀。

太景 *-KY 2017 年受惠抗 C 型肝炎新藥技術作價入股合資公司,挹注收益超過 10 億台幣,順利轉虧為盈,稅後純益 7.46 億元、每股純益 1.04 元。今年第 1 季稅後虧損 2500 萬元、每股虧損 0.04 元,上半年營收為 1997.9 萬元,年減 96.31 %。

太景 *-KY 表示,新藥開發的廠商,都會受限研發及費用支出較高,導致收入不穩定,太景 *-KY 指出目前公司尚處於這種階段,固定收入來源較低,未來期待新藥開發順利,能穩定挹注營收貢獻。