山林水取得馬國水管線汰換議約權 全案金額高達264億元

環境工程業者山林水 (8473-TW) 南向開發布局報捷，山林水今 (12) 日指出，董事長郭淑珍率團至馬來西亞，在王室特別事務官拿督斯里、州政府首長等官員見證下與吉蘭丹州水務公司（AKSB）簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄（MOU），取得吉蘭丹州自來水管汰換統包工程議約權，首期工程款達 128 億元，全案總金額將上看馬幣 35 億令吉 (約新台幣 264 億元)。

山林水指出，馬國吉蘭丹州自來水管汰換統包工程第一階段財政撥款馬幣 17 億令吉（約新台幣 128 億元），將先行汰換 2900 公里管線，以全州管線總長度 6347 公里計算，推估全案總金額將超過馬幣 35 億令吉（約新台幣 264 億元）。

山林水總經理吳人傑表示，本次與馬國吉蘭丹州 AKSB 簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄，視同取得進軍東南亞的第一張門票，山林水將因此成為指標型業者，未來更可複製此經驗至馬國各州，並可望持續開拓東南亞其他國家市場，同時亦可推升公司未來營運成長，增添新動能。

山林水指出，本次簽定的合作公司 AKSB 為吉蘭丹州唯一的水處理運營商，負責全州供水運作，由於吉蘭丹州水管平均年齡已達 35 年，以致非用水損失高達 48%，且造成該州非財政收入的水（NRW）的比例高、水質較差，加上近年來新居民持續增加，使得汰換管線的需求增加，故 AKSB 必須加速實現全州管線的汰舊換新工程。

吳人傑指出，本次山林水團隊能夠脫穎而出，順利取得「優先議約權」資格，主要是憑藉累積多年豐富的環工經驗及專業的技術，同時兼顧成本並確保專案品質的能力，最終贏得 AKSB 青睞，成為馬國吉蘭丹州水務公司的優先統包工程承攬商。吉蘭丹州是馬國北部的農業重鎮，同時也是全世界棕櫚樹第二大產國，除搾油功能外其他部位皆可製造成生質能燃料棒以達到循環再利用目的，山林水將利用本身既有技術開發馬國其他商機。

山林水第 2 季營收 10.54 億元續創新高，季增 4.02%，年增 75.33%，累計前 6 月營收 20.66 億元，年增 59.69%。山林水今年首季營收 10.13 億元，稅後純益 1.08 億元，季增 4.8%，年減 24.3%，每股純益為 0.81 元，在工程入帳挹注之下，法人推估山林水第 3 季營收將持續攀高，同時，獲利也可望逐步獲得改善。