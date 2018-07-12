【華冠投顧】大盤成功突破下降趨勢線 下一道關鍵點在哪?

華冠投顧 范振鴻分析師

昨天提到「今天雖然走低看似空方取的發球權，但要化解也很簡單」

今天的攻擊突破了起漲前高點以來的下降趨勢線，讓多方打底的勝率更上一層樓，所以下接下很簡單，就是 10886 給他撞過去，大盤翻多就可以說幾乎篤定了。

為甚麼 10886 振鴻不斷的講不斷的提?

你看看，目前月線、季線、半年線不就是標準的空頭排列嗎? 10886 能站上，這些線就都被踩在腳底下啦，那還能不翻多嗎? 當然未來最直接要面對的就是這三條線的反壓啦，所以要馬上站上 10886 也不是這麼容易，操作上仍然需要步步為營。

類股方面，被動元件連續幾天弱勢之後，今天重回主流，但如果你買的不是 6173 信昌電或是 2492 華新科的，我想也嘗不到甚麼甜頭，因為高檔下來大概也只有這兩檔沒有破月線。

另外光學股今天也頗強勢，3406 玉晶光、3630 新鉅科都漲 6%，但 3630 新鉅科大家要特別注意，7/4 放營收利多開高走低爆大量，很明顯是有出貨的狀況發生，翻開財報一看，根本是大地雷阿，淨利率竟然負 100%，等於賺一塊營收不只沒實質獲利還要倒賠一塊，所以這邊提醒大家要避開。

而講了好幾天的 4123 晟德，他就連創幾天高點，雖然漲的不多，但是這種慢慢漲，漲的久的標的才是波段交易者的最愛不是嗎?

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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