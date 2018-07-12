【復牌】迅銷(06288-HK)首9月溢利同比增23.5%至1483.35億日圓

迅銷(06288-HK)公佈，截至2018年5 月31日止九個月，實現收益17041.49億日圓，同比增長15.3%；母公司擁有人應佔溢利1483.35億日圓，同比增長23.5%；每股基本盈利1454.29日圓。

期間綜合毛利率同比提高0.8個百分點，銷售、一般及行政開支佔收益比率同比改善1.9個百分點。

其他收入開支項下，分别錄得匯兌損失15億日圓，減值虧損103億日圓。同時，加上5月底時的日圓兌美元匯率較本財年開始時上升，緻使融資收入成本項下錄得淨虧損14億日圓，因而總計期間所得稅前綜合溢利錄得2374億日圓(同比增長21.5%)，母公司擁有人應佔溢利錄得1483億日圓(同比增長23.5%)。

以各事業分部表現來看：日本UNIQLO(優衣庫)事業分部、海外UNIQLO(優衣庫)事業分部均實現收益、溢利雙雙大幅增長；GU(極優)事業分部亦錄得收益、溢利雙增長。全球品牌事業分部則錄得收益增長，而溢利下降。

公司將向聯交所申請自2018年7月13日(星期五)上午九時正起恢復買賣香港預託證券。

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