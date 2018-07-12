賢能集團(01730-HK)與新加坡房地產開發商簽訂管理服務協議

賢能集團(01730-HK)公佈，2018年7月12日，集團已與新加坡當地一家已經創立了20年的房地產開發商Mother Construction Co., Ltd 簽訂了其第一份管理服務協議，為仰光的服務型住宅提供重新裝修，物業管理和租賃服務。

該住宅區位於明加拉唐尼恩鎮上潘斯丹路137號(以下簡稱“住宅區”)，在仰光中央商務區附近，毗鄰風景名勝——康達吉伊湖。整個13層的住宅區將重新裝修為高檔服務型住宅綜合樓。該高檔服務型住宅綜合樓包括88個單卧室單間(每個單間的面積為65平方米)，一個屋頂咖啡館，一個現代化的設備齊全的配有熱水浴室的健身房和一個便利店。該服務式住宅預計將於2019年1月初開始銷售，其物業管理將由集團旗下的“85 SoHo”服務式住宅負責。

該住宅區是以智能家居作為設計理念。所有單元都配備了一係列具有智能功能的家具，包括數字鎖具、智能照明、智能空調控製係統和智能坐便器。

“85 SoHo”在2015年第一次在仰光(緬甸首都)取得成功，將公司打造成一個優質的住宅服務供應商，同時提供現代化的住宅樓，該住宅樓同時也可以作為一個家庭辦公室，即小型家庭辦公室(SoHo)公寓。在仰光，這種住宅結構在尋求有利商業環境的僑民中非常流行。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)