川普賠了夫人又折兵 在中國美企反對關稅、消費者荷包受損

美國川普政府公佈新關稅清單，將針對價值 2000 億美元的中國進口商品課徵 10% 關稅，商品包含許多零售品與民生消費品，預計將對美國消費者荷包造成衝擊。另一方面，上海美國商會的調查顯示，在中國營運的許多美國企業反對報復性的關稅政策。

從長達 195 頁的商品清單可看出，美國的消費者經濟依賴著大量進口商品，即將被課徵 10% 關稅的中國輸美零售商品，包含冷凍食品、腳踏車、音響、冰上曲棍球手套、地毯、口袋書和其他工具等，美國全國零售聯合會的副會長 John Gold 表示，許多協會成員大幅依賴中國進口的低價商品，關稅將使消費者荷包蒙受損失。

此外，清單顯示將對「旅行用品」課徵 10% 關稅，這類別包含錢包與旅行箱等，美國成衣及鞋類協會指出，此產業價值達 310 億美元，而當中約有 80% 的商品是從中國進口。

道瓊美國消費服務類股指數 11 日下跌 0.43% 至 603.37 點，iShares 道瓊美國民生消費 ETF 下跌 0.43% 至 120 美元。

道瓊美國消費服務類股指數

而在中國營運的美國企業，大部份亦表態不支持川普的報復性關稅政策，上海美國商會的《商務環境調查報告》顯示，434 名受訪者中，高達 69% 的人反對川普對中國課徵高額關稅，僅有 8.5% 的人表示支持。

報告指出，「以公平的方式解決這些挑戰，對於美國和中國芝間，建立長期且健康的商業關係至關重要，這對兩國的人民皆有好處」。

該問卷調查於 4 月 10 日至 5 月 10 日之間進行，當時美國與中國正處於貿易緊張局勢。

儘管美國公司在中國持續面臨挑戰，例如中國政府偏袒本土企業，34% 的受訪者認為，中國政府對外國公司的政策有進步傾向，但有 60% 的人認為，中國的政策仍不夠透明化。