特斯拉缺錢了？取消北美Model 3預訂系統 官網可直接下訂單

據追蹤特斯拉新聞的網站 Electrek 率先報導，特斯拉從周二起（7 月 10 日），針對北美地區（美國和加拿大）取消了「平民神車」Model 3 的預訂系統，任何該地區消費者都可直接網路下單。

這一預訂系統啟動於 2016 年 3 月 31 日，有意購買 Model 3 的客戶需要繳納可退還的 1000 美元預訂金來「排隊占位」，並獲得特權利用特斯拉設計室（design studio）來個性化內設和配置。也就是說，預訂金僅獲得了等候下訂單的權力，在下訂單之前客戶可以隨時申請退還預訂金。

（上圖為特斯拉的設計室網頁截圖，來自 Electrek）

得到特斯拉官方證實的最新消息顯示，Model 3 面向北美地區的預訂系統取消後，消費者雖然還需要排隊取車，但不需要排隊等待提交訂單。只不過此前的排隊預訂者和新客戶都需要繳納 2500 美元的不可退還押金（nonrefundable deposit），未來將從提車時的整車購買費用中扣除。

《洛杉磯時報》解釋稱，這代表已經交了 1000 美元預訂款來「排隊下訂單」的 Model 3 客戶，如果還想下訂單，這 1000 刀不能再被退還，直接轉化為整車購買費的一部分，同時額外還需繳納不可退還的 2500 刀作為押金。這些錢將用來幫助特斯拉解決無法量產的資金困境，也等於提供給公司的無息貸款。

財經媒體 CNBC 分析稱，特斯拉截至第一季末擁有現金餘額 27 億美元，但造車預計花費 30 億美元。在不用進一步稀釋股權或發債來融資的情況下，特斯拉此舉將鼓勵客戶購買更貴、更高檔的 Model 3 版本，進而幫助公司今年實現盈利。

特斯拉 CEO 馬斯克近期多次重申，公司會在今年第三季和第四季實現正向的現金流和利潤數據，不需要再向金融市場融資，但華爾街主流分析師並不相信。

特斯拉最新財報顯示，客戶的預訂金或下訂單後的押金被處理為「負債」，直到支付整車購買費後才被錄入「收入」端。不過當押金不可退還之後，客戶若取消訂單，這筆押金也轉為公司「收入」。

特斯拉發言人郵件回復媒體稱，Model S 和 X 等車款也要求繳納 2500 刀押金的押金來下訂單，並被視為最終購買款項的一部分，Model 3 這一舉動符合公司規範。此前 Model 3 開啟預訂系統，是為了幫助公司在造車之前了解市場需求。

另據財經媒體 CNBC，已有預訂排隊位置和未來的新客戶在特斯拉分配一個車輛註冊號碼後，就不能申請退還 2500-3500 美元了。雖然造車速度急人，特斯拉分配註冊號碼倒是挺快，通常在下訂單幾天之後就會獲得。

公司還表示，對 Model 3 已有和未來訂單的製作與交付將按照優先原則，基於一系列因素，包括客戶是否曾交過預訂款 1000 美元、下訂單時間、選擇的車款和配置，以及交付地點等。

不過特斯拉 CEO 馬斯克曾在 5 月下旬公開表示，不會優先生產最基本款、真正稱得上「平民神車」、售價僅為 3.5 萬美元的 Model 3，因為「特斯拉將大量虧損，甚至置於死地」。他推薦生產的是售價在 4.9 萬 - 7.2 萬美元的高級版 Model 3，有更好的續航里程、引擎、最高時速和內置。

Electrek 報導稱，特斯拉邀請北美所有交過預訂金的客戶都下訂單，但不能訂購為最便宜 Model 3 提供的標準電池組件，因為年底前不會安排生產。有消息透露，特斯拉對銷售團隊稱，Performance 版本的 Model 3 會在 7 月底到實體店展出。