運動中心周邊宅 北市信義區最高貴、文山區最實惠

雙北市推行一行政區一運動中心，讓國民可以更容易從事健身運動。房仲業者根據實價揭露資料統計，盤點近一年運動中心周邊住宅交易行情，發現台北市以信義區平均總價最高，達 4450 萬，文山區平均總價 1385 萬元，為運動中心宅最實惠區域。

而在新北市方面，蘆洲區平均總價 1633 萬元最高，最實惠的行政區為樹林區等 831 萬元最低廉。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北市中心精華區房價較高，以前 5 名的行政區幾乎都是市中心區包辦，新北市部分則是蘆洲區與三重區房價最高，主要是周邊有不少新成屋交屋，拉抬運動中心周邊行情，超越市區的永和、板橋與中和等區。

觀察台北市各行政區鄰近運動中心住宅行情，謝志傑表示，北市中心區平均總價多在 2500 萬元以上，但是中山區平均總價 1963 萬元，低於 2000 萬元行情，主因為中山區內有許多屋齡超過 20 年的電梯住宅，也包括不少低總價的小宅產品，此外，公寓部分平均總價僅 1201 萬元，多成交 25 坪以內的小坪數公寓，所以整體平均總價與市中心區行情有相當落差，顯示市中心區小坪數住宅，有低總價優勢，仍是買方購屋的選擇。

而台北市總價最高的為信義運動中心周邊住宅，謝志傑說，該運動中心位於信義路五段南面，位於信義計畫區內，鄰近捷運世貿站與象山站，周邊多是高總價住宅，觀察交易資料總價超過 8000 萬元的豪宅佔近兩成。而台北市最實惠的運動中心宅落在文山區，平均住宅總價為 1385 萬元，文山運動中心位於興隆路三段，屬於萬芳醫院生活圈，鄰近捷運萬芳醫院站，該區電梯住宅平均總價約 1612 萬元，公寓約 1051 萬元，是台北市最實惠的運動中心宅。

新北市運動中心宅行情表現，蘆洲區運動中心宅唯一平均總價超過 1500 萬元，資料顯示該區有近六成交易為屋齡 5 年內的新成屋，該區鄰近蘆洲捷運站，周邊都是重劃區，所以新成屋的交易比重較高。

此外，謝志傑指出，新北市兼具近運動中心、捷運交通便捷度以及房價實惠等 3 項優勢的區域，首推新莊、土城與三重運動中心周邊住宅，其電梯住宅平均房價約 1223-1480 萬元，公寓平均總價 759-822 萬元，其中土城運動中心，周邊生活機能成熟，鄰近土城運動公園、中正國中、廣福國小及高密度住宅文教區，平均房價為 1118 萬元，公寓約 822 萬元，非常適合首購型買方購屋。