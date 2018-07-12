力抗谷歌與蘋果！ 豐田汽車為研發籌資 發行以美元計價債

在海外生產規模擴展以及自動駕駛車研發成本攀升之下，日本豐田汽車 (7203-JP) 即將在 7 月下旬推出以美元計價公司債進行籌資，預計金額將達 20 億美元，此為該公司於 1997 年以後，首度發行以美元計價債。

根據外電報導，豐田汽車將各發行 7.5 億美元的 3 年期與 5 年期債券，以及 5 億美元的 10 年期債券。金融市場平台 Dealogic 的數據顯示，日本企業發行以外幣計價的公司債比例正在攀升，2018 年上半年以非日圓發行的債券比例達 51.3%，創歷史新高水平。

除了即將發行的美元計價債之外，豐田汽車今年透過亞洲子公司，發行以泰銖與馬來西亞令吉的公司債，企業正設法尋求更多資金來源，發行以外幣計價債券，可為公司的海外營運直接吸引資本。

經過美國證券交易委員會 (SEC) 許可，豐田汽車完成已核備增資發行 (Shelf Offering)，並將透過承銷商摩根大通、美銀美林與花旗集團銷售債券。

募集的資金將被使用於營運資金以及研發投資。該公司數據顯示，今年截至 3 月為止，資本投資和研究費高達歷史新高 2.45 兆日元，隨著汽車製造業轉向創新的領域，如自動駕駛、電動汽車與共享科技，傳統汽車製造業面臨與科技巨頭谷歌和蘋果競爭的壓力。

隨著對資金的需求攀升，豐田決定再度發行以外幣計價債券，期望能吸引外資，如美國或歐洲的養老資金，這些基金通常偏好信用評級良好的公司債。

12 日上午，豐田汽車的上漲 1%，暫報每股 7203 日圓。

豐田汽車股價日線走勢圖

豐田汽車持續擴增對海外工廠的投資，根據 TNGA (Toyota New Global Architecture) 新全球架構戰略計畫，該公司推出越來越多創新車款，約 75% 的銷售來自海外。