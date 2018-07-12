歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.41%

市場持續關注美中貿易戰情勢，今 (12) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度漲逾 0.4%。

台北時間週四下午 2 點 14 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.41%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.38%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.49%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.34%。

美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢升級。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，之後還可能「加碼」，對總值近 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 發布聲明，稱另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，預計於徵求公眾意見程序結束後，自 8 月 30 日起生效。

商品清單內容，涵蓋服飾、電視零件、冰箱等產品，但不包括手機。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。

中國商務部則強調，絕不屈服於美方的威脅，將進行反擊。

昨日美股走低，道瓊工業指數收跌 219.21 點 (0.88%)，至 24700.45 點；標普 500 指數收跌 19.82 點 (0.71%)，至 2774.02 點；那斯達克指數收跌 42.59 點 (0.55%)，至 7716.61 點。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週四上午 10 點，發布 5 月工業生產數據。