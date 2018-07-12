

◆盤勢分析

1. 川普政府於週二晚公布對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅的清單。該關稅不會立即生效，必須面臨一項審查過程，聽證將於 8 月中至 8 月底進行。週三美股下跌，跌幅介於 0.55 至 2.59％，美股四大指數短線震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 07/06 低點 10,523 點附近，壓力為月線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值低於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10,523 點之上並收復年線，回檔是否量縮或反彈成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、內需、生技等。

4. 美國貿易代表署（USTR）代表萊海澤（Robert Lighthizer）11 日突然發表聲明，基於 1974 年貿易法第 301 條款，將評估對額外 2,000 億美元中國商品加徵 10％進口關稅。這份清單將諮詢公眾至 8 月 30 日，如中美未能在此之前啟動經貿談判並取得妥協共識，可預見的是，美方也將面臨中國政府的報復行動。屆時中美貿易戰將升級進階 2.0 版，勢將撼動全球市場。美方公布的最新一輪關稅清單總計 6,031 項，與電子產品相關的主要包括電視零件、冰箱等消費品及其他高科技產品，諸如玻璃及其製品、印刷電路及通信相關、LCD 與 LED 相關等，備受關注的智慧型手機並不在其中。不過因打擊對象還廣含魚類、輪胎、傢俱、服裝等消費品，亦緊咬與「中國製造 2025」相關的產品，讓中國商務部感到震驚，痛批美方行為是典型「貿易霸淩」，強調中國從不屈服於威脅或勒索。

5.4162 智擎生技昨（11）日宣佈，胰臟癌症新藥安能得（ONIVYDE）獲衛福部核准納入健保，給付價格每支 26400 元，將從 8 月 1 日起生效。該新藥不僅創下本土新藥界「天價」，申請期間也由外界預期最快的 1.5 年縮短為 1 年，宣示政府「給力」，將為下周將展開的生技展添加好彩頭。生技族群受貿易戰影響將相對較小，可留意生技月的題材效應。

6. 世足賽將於 7 月 15 日閉幕，製鞋三雄今年第 3 季營運展望，備受關注。身為 Nike 專業代工廠豐泰企業（9910）表示，預估集團今年第 3 季成品鞋生產量為 2,910 萬雙，季增 2％、年增 12％，累計今年第 3 季成品鞋銷售量為 2,900 萬雙，季增 3％、年增 14％，可望續保增長的態勢。長線需觀察 NIKE 等美國鞋業是否受到貿易戰的波及。

7. 沈寂一段時間的平板電腦市場最近再度熱起來，微軟本周發表全新的 Surface Go 入門平板電腦，售價從 399 美元起跳（約新台幣 1.2 萬元）；而蘋果也傳出向歐亞經濟委員會遞交五款新 iPad 的註冊文件，可能首度為平板導入「瀏海」造型。雙雄對決，有望再度炒熱平板市場的人氣與買氣，國內和碩（4938）、鎧勝 - KY（5264）、科嘉 - KY（5215）等平板供應鏈將沾光。平板市場雖被大尺寸手機侵蝕，但可望逐步取代部分筆電。

