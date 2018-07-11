【華冠投顧】 美中關稅兩仟億、台股受挫破年線

鍾騏遠 分析師

◆一分鐘盤勢掃描：

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# 熱門股追蹤

2349 錸德：短線季線反彈之後，今遇月線反壓而拉回

不過今天量能過均量，待月線扣抵走完之後，仍有機會表現

後續個股將會在季線和月線之間區間整理

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2371 大同：繼昨天帶量創新高之後，今股價量縮修正乖離

目前股價仍在布林通道上緣，後續橫向整理的機會大

由於個股與 5 日線連動較大，建議後續沿 5 日線操作即可

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3016 嘉晶：昨天帶量攻漲停之後，今天量能進一步升溫

不過股價打到月線就停止，可見股價尊重月線反壓

後續同樣將沿季線和月線之間震盪整理。

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2340 光磊：自上個月高點回落之後，融資並沒有大幅減少

由於上緣套牢籌碼大，對於股價發展將形成壓力

下半年仍有感測的題材，盤勢好才有機會表現

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3054 揚明光：股價今天受月線反壓影響而拉回，加上關稅議題

短線攻勢受阻。不過，由於工控和微投影機的出貨狀況良好

下半年營收將成長後續股價亮點，留意營收表現即可

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#台股盤勢分析：

川普祭出第二輪關稅，對中國增加 2000 億關稅

盤後美股率先反應，台股開盤直接跳空向下

今天的缺口因為量縮，沒有辨法當天補完

後續技術線型將由多轉弱，代表市場偏向觀望

目前 2000 億的關稅項目，仍需徵詢民眾意見

在聽證會結束之後，才會在 8/30 公佈最後結果

而結果將影響明年的全球經濟發展

在 8/30 日之前，股市將持續震盪

大盤今天的下跌，已確定半年線下彎的趨勢

預期要到 9 月初，各期扣抵走低之後

台股才有機會表現。這個時間點

剛好就是美國公佈 2000 關稅的最後決定

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