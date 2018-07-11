【倫元投顧】貿易戰影響持股信心

◆盤勢分析

今天有兩則新聞影響台股，一是美中貿易大戰再度升溫，美國貿易代表署宣布，將再次動用 301 條款，預計要對中國高達 2000 億美元的商品課徵 10% 的關稅；二是被動元件龍頭 2327 國巨前妻以盤後鉅額交易方式，轉讓 12000 張持股、套現 120 億元。

前項訊息跟國際相關，故國際股市應聲大跌，台股今天也被迫壓低，貿易戰影響的是全球經濟發展，根據國際信評機構惠譽表示，全球貿易將折損 2 兆美元，這是大資金觀望的主因；而後者將牽動被動元件資金的移出，因內部人轉讓通常會影響持股信心，以此推斷，被動元件族群從 3 月起漲，經過 4 個月的漲勢後可望劃下休止符，後續宜關注此波投機力移動的方向。

從盤面來看，生技、太陽能、LED、PCB、矽晶圓等有零星表現，投機力的移動可長可短，重點在市場認同度，由此分析，太陽能及 LED 當被淘汰；PCB 的連動在蘋果派，今天 2317 鴻海在 6 月營收亮麗下逆勢走高，可關注外資法人是否回補，作為蘋果派起動的觀察；至於生技族，因有生技月加持，或許其熱度可以延續；剩下就是半導體矽晶圓的認同度了。

由於貿易戰影響持股信心甚鉅，在選股操作時，宜先尋找股價位階低而籌碼穩定度高者，即股價經過整理、波動減小者，因為波段漲幅已大者隨時有補跌壓力；弱勢結構「先求穩、再求勝」，現在在低檔的好股票越來越多，只等待底部起漲訊號出現時出手。

楊天迪 分析師

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