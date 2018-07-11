【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、5425台半、6446藥華藥

川普可能怕我們颱風來太無聊，所以在市場對中美貿易爭端開始無感之後，繼續說出要加大這部分的力道，我們說過很多次，這是系統性風險，期權部分也因此轉為較弱的格局，不過，因為還有二個月的時間，所以，整個盤局應該還是繼續在年線這整理，趨勢對的股，影響不會太久。

國際政經的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

2349 錸德，昨天漲停，今天還能續漲，盤中還差一點漲停，多方的強度看來沒有因國際政經的影響減弱，能逆勢我們就要留意為什麼他會那麼強，原因不多說，相信老同學都很清楚；3008 大立光是蘋概指標，後續可觀察是否還有其他相關的蘋概股陸續跟進，這二天來看，除了 6153 嘉聯益，3374 精材、1773 勝一也都逆勢；5425 台半、6446 藥華藥、在這波其實沒什麼跌到，休息一下應該還有後勢。

國巨今日重挫，被動元件看來籌碼有點鬆動，已經講好幾天了，資金應是轉出來尋找新的下半年佈局標地，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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