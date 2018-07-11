【華冠投顧】川普放話跌百點空方發球 多方機會在哪裡?

昨晚都準備好啤酒要看比利時對法國大戰了，結果 10 點一到柯 P 說「拍謝哦~ 台北市要上班捏」

讓我又默默把啤酒放回冰箱刷牙準備睡覺，雖然今天早上有點怨恨柯 P 不賞個颱風假給我，但是柯 P 相信眼前的數據作出正確的判斷，不就是跟振鴻一直倡導的「進出有據，無畏無懼」是一樣的道理嗎?

昨天提到「小時線 KD 死亡交叉但沒脫離鈍化區，今天開高即可化解」

但經過晚上美股大漲百點，想說穩了啦，早上起來看到的卻是川普這老屁孩又放話啦!

貿易戰再度升溫，小道瓊盤後大跌兩百點! 短線化解下跌的機會沒想到就這樣飛了，

不僅如此，短線也再度讓空方取得發球權，而且，大盤挑戰下降趨勢線也確立失敗，目前距離風險期的尾聲越來越近，若不能及時突破走出止跌機會，後面可能會越來越難做。

從小時線來看，今天雖然走低看似空方取的發球權，但要化解也很簡單，振鴻常說，趨勢大致上就是長期 - 中期 - 短期，要翻多要從短期先翻多才有機會帶動中期趨勢翻多，所以目前就是小時線去突破昨天高點 10776，就可以完成小時線的首波多頭浪，增加止跌的機會。

類股方面，振鴻提醒大家被動員件不要隨便追高不知道幾天了，今天 2327 國巨大跌，3090 日電貿破月線，3026 禾伸堂也是假突破後回到月線，哪一個不是最近有放利多的? 如果你有聽振鴻的話避開了，振鴻為你感到開心，但如果你手上還有，記得把停損設好，該怎麼做就怎麼做。

另外昨天、前天點到的，生技裡振鴻只看的這檔 4123 晟德，今天帶量創下新高，但也不建議大家追高，畢竟，最近前一天強勢，隔天落賽的大家應該都看了不少。

近期操作策略上，持續建議短打為主，且盡量選擇強於大盤、季線上、融資使用率不高的標的。

做空則建議至少月線翻空、融資高、基本面差的標的。

盤面焦點個股：2327 國巨、2426 鼎元、2349 錸德、4123 晟德、2492 華新科

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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