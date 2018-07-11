〈美祭新關稅清單〉反可加速車廠本地化生產 有利台灣三大汽車組件業

美中貿易戰持續升溫，市場擔憂汽車關稅一旦祭出，對於全球品牌車廠都會造成龐大的壓力，法人指出，受影響最大的汽車大廠為德國的 OEM 廠和美國特斯拉，不過，反而有助車廠加速進行本土化腳步，而台灣汽車零件供應商的客層大多分散，且業者多已跟進客戶本地化布局，不至於有明顯衝擊，反而可留意長期深耕中國車市的東陽 (1319-TW)、麗清 (3346-TW) 和廣華 - KY(1338-TW)。

法人認為，一旦貿易戰越演越烈，甚至擴大開徵進口車關稅，其中受影響最大的汽車大廠為德國的 OEM 廠，如 BMW、Mercedes-Benz 和 Volkswagen 集團，並將導致全球汽車出貨成長趨緩。

不過，此有利車商加速本地化腳步，例如華晨寶馬、北京奔馳等合資車廠。

可觀察到，最新消息是中國長城汽車已與德國 BMW 簽約，將在大陸成立合資公司「光束汽車有限公司」，各自持股百分之 50%，藉此發展新能源汽車，顯示全球品牌車商，皆積極深耕最大的汽車市場中國。

法人指出，由於台灣汽車零件供應商的客層大多分散，且許多業者早已採行與客戶合作本地化的策略，因此，目前為止，對傳統汽車供應鏈所受的影響有限。

其中，東陽指出，面對汽車產業的變化，除配合組車廠進度、開發新車款外，早已針對新能源車帶來的新趨勢，開發輕量化產品。

由於 OEM 業務約占東陽營收約 60%，隨著中國市場需求持續成長，東陽樂觀看待今年 OEM 業績仍會較去年成長 10-20%。

而麗清主要客戶包括有品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技 (原上海小糸)、廣州小糸、大茂偉瑞柯。

麗清指出，因應下半年華域視覺科技、大茂偉瑞柯等主要客戶新訂單需求，第 2 季已加大新舊產品汰換進度，雖短期恐些許影響營運表現，但效益逐步顯現，新舊產品調整進入尾聲，下半年新款訂單陸續量產出貨，後市成長動能看俏。

廣華主要客戶包括有中國華中和華南地區日系三大車廠 (本田、豐田和日產)、克萊斯勒、通用、福特、以及廣州汽車等中國本土汽車品牌的 Tier 1 供應商。

廣華說明，由於 7、8 月是品牌車廠暑休的傳統淡季，不利於整體客戶的備貨力道，不過，已陸續開發汽車輕量化和環保工法等的新應用技術，並進行產品組合調整、材料自主化和製程優化等策略，長期成長動能無虞。