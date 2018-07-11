文曄6月營收182.6億元 估今年銷售穩健成長

文曄 (3036)6 月營收 182.6 億元，較 5 月成長 0.2%，較去年同期增加 28.8%。第二季累計合併營收 532.5 億元，較上一季成長約 7.3%，較去年同期增 31.9%。今年上半年累計合併營收約 1,028.8 億元，較去年同期增 30.7%。文曄表示，該公司今年銷售呈現穩健成長態勢，將持續引進符合市場需求且高毛利的新產品，並切入新應用市場，強化在非傳統 3C 市場布局，透過擴大車用電子、雲端資料中心、綠色能源、工業控制、智慧物聯網、醫療儀器等市場滲透率，改善產品組合及毛利率。



文曄強調，針對原有客戶，公司也將優化管理，提升服務品質，同時擴展優質新客戶與舊客戶的新產品線銷售，與舊產品的新應用機會，並強化其組合。更透露將透過併購整合多方資源，降低營運成本，發揮經濟規模等合併綜效。