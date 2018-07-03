全球供應鏈大變局！汽車巨頭表態：規避關稅 毫不猶豫推進本地化生產

哈雷摩托已經開始「逃離美國」。而在歐盟警告要對 3000 億美元的美國商品徵收報復性關稅後，大型車企進一步表態，供應鏈本土化將成為大勢所趨。

「不管本土化是否合理，我們都會毫不猶豫地這麼做。」保時捷 CEO、負責大眾集團生產業務的執行董事 Oliver Blume 稱。他提到，大眾在全球有 122 家工廠，具有「最大的靈活性、適應不斷變化的新需求的能力」。

「美國汽車公司需要能體現全球合作和全球供應鏈益處的貿易政策。」6 月 29 日，通用在向美國商務部提交的評論中提到，離開全球供應鏈可能會傷及美國經濟。

「提高進口關稅可能會帶來一個規模更小的通用，讓這個典型的美國企業在本土和全球範圍占比更少，而且有可能會減少美國的工作崗位。…… 對貿易夥伴徵收過高的進口關稅，有可能令通用這樣的美國企業與全球市場隔離開來，而全球市場有助於保護並增強我們在本土的能力。」

美國境內銷售的汽車，有半數產自非美地區，包括墨西哥、日本和歐盟國家等。美國本土的汽車廠商在美國生產的汽車，約有五分之一銷往海外。

供應鏈的本土化，意味著汽車廠商將在銷售市場生產規模相當的汽車。知名汽車調研機構 Focus2move 的數據顯示，2017 年，全球最大的汽車銷售市場分別是中國、美國、日本、德國和印度，其中，美國和英國是前十大市場中，僅有的兩個年增率銷量下滑的國家。

2013 年以來，美國生產的乘用車數目劇減 30%，而同期全球範圍內產量上升了 12%。

來源：Focus2move

數據來源：Statistic

汽車業是全球化最大的受益者之一。如果生產本土化大規模推廣開來，汽車廠商的利潤可能有所削薄，美國經濟也有可能間接受到影響。「我們在全球化生產和銷售中主要的利潤，大部分都會回到美國，來支撐工作、投資以及進一步的研發。」通用稱。

此外，並非所有車企都有轉移生產的能力。英國《金融時報》提到，豐田、大眾等大型廠商或許有調整生產地的實力，而寶馬和戴姆勒這樣的中型企業，以及沃爾沃、捷豹路虎等規模相對較小的車企，可能會受到更大的衝擊。

PIIE 五月底的一份研究顯示，如果川普政府執行對所有汽車產品徵收 25% 的進口關稅，那麼 1-3 年間，美國將至少有 19.5 萬工人失業。如果其他國家展開類似的報復，美國或將失去 62.4 萬個崗位。

哈雷引發的美國企業的供應鏈挑戰已經開始浮出水面。如果「美國製造」自此撤離本土的開端，導致美國重新落入失業率上升的困境中，這不但與川普「製造業回流」的主張完全相悖，也是蓬勃發展的美國經濟最不希望見到的。

不過，如果全球範圍內都出現了供應鏈本土化的風潮，事情可能會有些不一樣：生產規模將由消費能力來決定，而最大的受害者，可能是全球化生產中大幅受益的運輸行業，以及中轉國家。