元晶專注高效PERC電池 8月起內銷市場比重攀升至5成 盼穩定營運

中國「61」太陽能補助新政無預警實施，引發市場拋售潮，太陽能族群 6 月營收呈現銳減態勢，元晶 (6443)6 月營收為 2.36 億元，月減率 41.58%，年減率 57.76%，為了避免虧損擴大，其重申生產高效 PERC 電池，放棄一般電池生產，拒絕對現金流量無幫助的代工生產，8 月起內銷市場比重提高至 5 成，下半年營運回穩。中國 5 月底公布 2018 年新一年度補助政策，市場出現不理性拋貨潮，多晶太陽能矽晶圓、電池成為重災區，元晶 6 月營收降至 2.36 億元，第二季營收 10.22 億元，季減率 25%，年減率 34%。



針對未來營運方向，元晶表示，中國受其國家政策影響大幅萎縮，導致全球太陽能光電生產過剩，價格暴跌，採取品質差異化策略，僅生產高效能 PERC 電池，放棄一般電池生產，並拒絕現金流量無幫助的代工業務，避免虧損擴大。



自今年 5 月開始，積極進行產銷結構調整，把業務主力由電池外銷轉為模組內銷，新竹模組產線停產，模組製造人力、備料倉亦全數移轉至屏東新廠，整體產業市況嚴峻，針對部份客戶改以現金交易，確保交易安全，終端模組市場價格變化太快，交易氣氛轉趨保守，客戶亦要求訂單延後執行。



元晶產銷策略調整完成，與國內諸多大型太陽能電站開發商已完成模組銷售簽約，預期自今年 8 月起內銷售比重將超過 50%，有助於下半年的營運轉虧為盈。

