舜宇光學科技(02382-HK)6月手機鏡頭出貨量8727萬件 同比增83%

舜宇光學科技(02382-HK)公佈，於2018年6月，光學零件方面：玻璃球面鏡片出貨量248.6萬件，環比減少2.7%，同比減少17.0%；手機鏡頭出貨量8727萬件，環比增長13.5%，同比增長83.0%；車載鏡頭出貨量309萬件，環比增長2.0%，同比增長23.2%；其他鏡頭出貨量370.6萬件，環比增長174.2%，同比減少1.1%。

2018年6月，光電產品方面：手機攝像模組出貨量3545.9萬件，環比增長4.1%，同比增長35.8%；其他光電產品出貨量75.1萬件，環比增長5.1%，同比減少10.3%。光學儀器方面：顯微儀器出貨量2955.2萬件，環比增長42.6%，同比增長77.9%。

公告稱，手機鏡頭出貨量同比上升83.0%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量同比上升23.2%，主要是因為車載成像領域的快速成長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。手機攝像模組出貨量同比上升35.8%，主要是因為公司在國内智能手機市場的份額上升。

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