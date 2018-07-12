紐約匯市—貿易焦慮中 美數據又凸顯Fed恐加速升息 美元兌日圓站上6個月高點

週三 (11 日) 交易，美國川普總統對全球主要貿易夥伴與盟國再次衝突，且美國勞工部通膨報告提高 Fed 今年再升息 2 次的可能性，美元兌主要競爭貨幣廣泛上漲。

週三公布通膨數據後，ICE 美元指數上升 0.6% 至 94.728。

美元兌日圓上漲最高達 1.3% 至 112.17 日圓，為自 1 月 10 日以來首次突破 112 日圓的重要心裡關卡。在上週美國公布最新就業數據和工資上升的報告後，就開啟了這波美元兌日圓交易的強勢流動。

日圓和美元都是避險投資，但美元兌日元強勢意味著，投資者在貿易戰的氛圍下不只尋求安全性，更反映他們對美國經濟的信心。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，突破 112 關卡後「可推測市場不管貿易戰，而更看好美元。」

6 月份生產者物價報告顯示，貨品與服務的躉售成本上升年率創近 7 年來最快，再次反映美國經濟成長快速以及廣泛的通膨壓力。

Commonwealth FX 首席市場策略師 Omer Esiner 表示，「有鑑於美國經濟週期與 Fed 升息階段，市場仍認為美國具權力地位。投資者認為美元在全球貿易戰中，處於更有抵抗力的位置。」

美國週二晚間表示，將針對另外 2000 億美元中國進口貨物徵收 10% 關稅，加劇了中美間的貿易緊張關係，也向其他貿易夥伴示意「美國不會在貿易戰中退縮」。預計在 8 月下旬的諮詢期過後，才會對這些要加收新關稅的貨品做出最後決定。

中國隨即指責美國欺壓並警告將以牙還牙，但一些分析師卻淡化此消息。XE 外匯部門主管 Michael Diaz 表示，「我認為投資者雖然關注這場貿易戰，卻認為這仗打不起來。」

離岸人民幣跌幅最巨，人民幣兌美元已達 11 個月低點。澳元兌美元跌幅也多達 1.2%。

美元兌在岸人民幣上升 0.8%，自週二晚間的 6.6317 上升至 6.6809。

美元兌離岸人民幣上升 1.1% 至 6.7235。

Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，比起通膨問題，全面的貿易戰更可能迫使 Fed 加快升息，「全球股市期指和人民幣都大跌，但美元卻升息，因為市場認為 Fed 將必須更積極升息以對抗貿易戰中貨品和服務價格上漲的問題。」

加拿大央行按預期升息，自 1.25% 調升至 1.5%，但決策者表示美觀關稅對經濟的影響較先前預期更大，加元兌美元跌幅一度超過 1.1%。

美元兌加元自週二晚間的 1.3114 加元上升至 1.3212 加元，漲幅約莫 0.7%。