〈每日外資外匯觀點〉美元兌加幣空頭須提防逆轉、日圓恐升至110.47

摩根大通：美元中期走弱 有利歐元下半年反彈

摩根大通全球市場策略師 Gabriela Santos 預估第二季美國經濟將拉升到令人難以置信的 5%，但這僅是過度膨脹形成的高峰，而且通常是發生在經濟放緩前，在市場提前反應經濟放緩的利空下，美元可能出現下跌走勢。

Santos 強調，預期美元中期走弱，將有利於歐元兌美元下半年反彈。

歐元兌美元日 K 線圖。

美銀美林：美元兌加幣空頭須提防逆轉

美銀美林預期加拿大央行在周三的貨幣政策會議上宣布升息 25 個基點，並維持升息步伐，屆時若如預期升息，美元兌加幣最多下跌 30 點；但若意外按兵不動，美元兌加幣將暴漲 100-200 點。

該行預期美元兌加幣的上行風險正在快速增加，至於下跌的空間則不大。

美元兌加幣日 K 線圖。

瑞穗：貿易戰避險情緒升溫 日圓恐升至 110.47

川普政府宣布再向中國 2000 億美元商品加徵關稅，在中美貿易戰升級下，市場擔憂中國可能發動貿易反攻，美元兌日圓急跌超過 30 點，跌破 111 關卡。

瑞穗證券駐東京首席外匯策略師 Kengo Suzuki 表示，中美貿易局勢緊張，美元短線雖有可能因避險情緒而上漲，但若從中長期來看，貿易爭端也可能致使聯準會減少甚至停止升息，進一步導致美元走軟。

Suzuki 預估，避險情緒將使得大宗商品貨幣下滑；美元兌日圓則可能回探 20 日均線 110.47 附近的支撐。