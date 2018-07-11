31家房企公佈半年業績：銷售2.5萬億同比增36.2%

調控重壓之下，標桿房企銷售業績依然爆發。

中原地產研究中心統計數據顯示，截止到目前，公佈前6月銷售業績的房企合計31家，這31家銷售金額達到了25031億，同比上漲幅度高達36.2%。其中，部分房企銷售額漲幅驚人。中國金茂前6月銷售額為717.62億元，同比上漲197.7%;奧園地產前6月銷售額為402.9億元，同比上漲143%;花樣年前6月銷售額為113.07億元，同比上漲123%。

在房地產市場總量面臨天花板的同時，中小房企的生存空間越發艱難。新城控股副總裁歐陽捷在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，公佈銷售業績的房企都是上市公司，也是規模較大的房企，這完全符合我們說的“大象比兔子跑得快”的邏輯，因為所有的資源包括(金融、供應商)都在向大房企集中。但市場整體基本穩定、增長有限，大房企的市場份額不斷提高，中小房企的業績不斷下降，日子更加難過。

在規模即生產力的行業共識之下，標桿房企普遍啓動了高週轉模式。也正因此，在調控越發嚴厲之下，標桿房企在前6月業績反而再創新高。

具體而言，碧桂園、萬科、恒大這三家企業前6月銷售額已經突破3000億;作為高週轉典型代表企業，碧桂園前6月銷售額已經達到4125億，同比上漲42.8%，這是半年業績報告中首次出現銷售額超4000億元的房企。在公佈銷售業績房企中，銷售業績超千億的房企目前為五家，分别為：碧桂園、萬科、恒大、融創、中海。中海地產前6月銷售額為1508.46億，同比漲幅為18.5%。

此外，還有部分企業業績增長搶眼。中國金茂公告顯示，1-6月銷售金額為717.62億元，同比上漲197.7%;合同銷售金額為241.08億元;同比上漲16.44%;奧園地產公告顯示，1-6月銷售金額為402.9億元，同比上漲143%;花樣年公告顯示，1-6月銷售金額為113.07億元 ，同比上漲123.77%;合約銷售均價為9704元;2017年同期，花樣年1-6合約銷售均價為7878元;合同銷售金額為50.53億元;同比上漲5.03%。

市場併非一片飄紅，也有業績下跌的品牌房企。金地集團公告顯示，1-6月銷售金額為630.7億元 ，同比下降10.34%;合同銷售金額為703.4億元;同比上漲60.03%;金地商置公告顯示，1-6月銷售金額為159.67億元 ，同比下降10.34%;合同銷售金額為226.08億元;同比上漲305.09%。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭認為，大型房企的集中度和市場佔有率在提升，所以大企業的銷售總金額的增幅會明顯超過全行業的平均水平。雖然調控背景趨嚴，但是全國市場的冷熱不均。全國大部分的弱二線三四線市場成交依然比較活躍，現在隻有一線和少數的強二線都市圈成交量有所下滑。從宏觀層面來看，楊紅旭認為，主要的影響因素是政策，政策調控還在加碼，下半年的政策還會進一步收緊，所以需求面應該會出現萎縮。全國的銷售總面積會出現由正增長轉為負增長。估計未來兩三個月就會出現拐點，全國的銷售總金額年内可能保持一個基本平穩的狀態，就是說可能是在零增長左右。

來源：21世紀經濟報道

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