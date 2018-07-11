貿易戰又起 保守、穩健、積極3屬性投資教戰表出列

中美貿易戰越演越烈，全球股市大打噴嚏，市場震盪加大下，該如何投資最穩妥？凱基銀行建議，貿易戰進入白熱化，短期市場難免持續動盪，建議投資人可採取攻守兼備的策略來度過波動，「保守型」投資人可以選擇貨幣型基金或優利定存商品，「穩健型」可以聚焦目標到期債投資策略，至於「積極型」則可以留意動能較佳的能源及科技產業。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，貿易戰升溫造成美元走強的態勢不變，外資亦持續抽離新興市場資金，重創其股、債、滙市表現。包含新興拉美及新興歐洲股市，從年初高點修正以來，跌幅超過 20%，就技術分析而言已經符合空頭的定義。

張冠雄表示，這股修正低氣壓也向新興亞洲漫延，其中，MSCI 新興亞洲指數占比最重的中國股市，從 6 月下旬就出現破底情況；債市則根據彭博 (Bloomberg) 統計，巴克萊新興市場債券指數光是今年上半年，就大跌 5.52%。

至於匯市，張冠雄指出，阿根廷披索自年初以來已重貶逾 35%，即使向國際貨幣組織 (IMF) 請求金援 500 億美元，仍難阻貶值之勢；土耳其里拉上半年也貶值超過 21%，國人最喜歡投資的南非幣，雖然對新台幣仍有正利差，但是南非經濟的結構性問題仍在，至於近期最值得留意的人民幣匯率，光是 6 月份人民幣貶值幅度就達 5.5%。

在美元獨強的環境下，加上全球都受貿易戰波及，資金有加速回流美元的跡象，不過對投資人來說，資金到底該如何配置才是重點。張冠雄建議保守型投資人，可以將資金停泊在風險較低的貨幣型基金，或者是既保本又能賺到利息收入的優利定存商品，目前凱基銀行便推出「四幣得利優惠定存」專案，其中新臺幣利率最高達 1.25%、外幣利率達 3.6%，短長天期皆備。

穩健型投資人則可將部分新興市場部位轉換成目標到期債券基金，張冠雄表示，這類型基金盛行於歐美，在不發生違約前提下，具備收益確定及時間固定的投資優勢，適合成為人生目標規劃的工具；而在國內常見於連結投資型保單，兼具保障與投資雙重功能，是目前市場上詢問度最高的保險商品。在投資市場劇烈波動的環境下，對於偏好穩定收益的投資人，可以考慮運用投資型保單連結目標到期債券基金來規劃資產。

至於積極型投資人，張冠雄表示，聚焦美股企業財報，Factset 預估，美股第二季企業盈餘成長率可達 20%，建議可從下半年旺季的產業著手，布局能源及科技類股。由於 OPEC 協議增產數量低於市場預期，油價短線再持續創高的機率大，加上蘋果 iPhone 新機將於 9 月份的發表會正式亮相，相關族群出貨動能逐漸轉強，因此可以選擇能源、科技類型基金或 ETF，作為短線佈局標的。

