〈樂退方程式〉台灣投資人退休金準備 普遍面臨兩大挑戰

根據今 (9) 日公布的 2018 施羅德全球投資人大調查結果顯示，台灣投資人在退休金準備上，普遍面臨兩大挑戰，包括：退休金準備不足、投資報酬率偏低。施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，在通膨影響下，壓縮民眾的儲蓄率，因此積極的理財投資，才會是擴大退休準備金的解方。

據調查，造成退休準備金不足的原因，在於台灣投資人對於退休金準備的預期有落差，其希望可提撥每月薪資的 16.2% 作為退休準備，然而目前實際上僅有 12.9%，其中的差距為 3.3%。

而就全球投資人來看，目前平均的薪資提撥 12.2% 作退休準備，也期望能提高到 14.4%，其中差距為 2.2%，台灣投資人在實際與期望間的差距高於全球平均。

另外，退休金安排上，台灣投資人認為，退休金 28% 會花費在基本生活，與全球的 29% 相同，但若訪問台灣已退休民眾，可發現實際上有高達 41% 花費在基本生活，全球平均也達 36%，顯見基本生活的花費金額比預期還高。

而調查也顯示，台灣投資人認為退休後每月收入要是退休前收入的 68%，而這個數字低於全球調查的 73.9%。對此，謝誠晃分析，在年金改革的聲浪下，與過去相比，台灣民眾已經越來越重視退休準備，但在通膨影響下，壓縮民眾的儲蓄率，因此想要擴大準備金的準備，積極的理財投資是必要的。

不過，在投資方面，台灣投資人則面臨報酬率偏低的挑戰。施羅德全球退休制度研究團隊負責人萊斯禮 (Lesley-Ann, Morgan) 說，根據調查可發現，投資人普遍認為在通膨攀升以及低利環境下、退休金必須準備更多，才夠應付退休生活，但實際上也困難重重，畢竟通膨攀升、生活花費大，讓存錢更形困難。

因此，面對現今通膨攀升、低利環境，施羅德投信建議，退休金準備可聚焦兩大投資重點，包括第一為降低風險，第二則是兼顧收益，在此條件下，基金投資上可選擇股債兼具的多元資產型基金，亦或者是涵蓋各式各樣債券類別的多元債基金。