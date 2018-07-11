富士康已於矽谷成立新AI公司 發展工廠自動化

鴻海旗下著名的代工廠富士康 (2354-TW)，已於矽谷成立一家專注於 AI 人工智慧用於工廠自動化的公司。富士康計劃在當地聘請約 100 名工程師和深度學習專家。

作為蘋果最大的代工廠，富士康正積極尋求解決全球智慧手機銷量放緩、工資提升、及製造業勞動力變化的問題。

富士康創始人郭台銘在上週於史丹佛大學舉行的活動時公佈了這項計劃。他將協同辛辛那提大學 (University of Cincinnati) 工業工程的教授 Jay Lee 成立了這家 AI 公司。

「灣區一直是高科技創新的中心。許多美國最好的 AI 和數據科學人才都來自這裡。」郭台銘說道。

富士康表示，公司計劃聘請專門研究深度學習、物理、光學和精密機器控制的工程師。工程師可能會利用富士康工廠的傳感器數據來更好地優化生產線。

另外，郭台銘表示，富士康計劃投資矽谷創業公司，並為當地學生提供獎學金。富士康在威斯康辛州投資建立價值 100 億美元的工廠目前已經動工，目標是在美國生產更多的電子產品，而不僅僅是依靠亞洲的工廠。同時也預計將為當地帶來大量的工作機會。

富士康在台灣擁有了 60 多萬名員工，截至 2015 年在全球擁有 100 多萬名員工。然而工廠工資上漲和智慧手機銷量趨於穩定，迫使該公司開始投資自動化和人工智慧來提高工廠的生產效率。據報導，富士康在自動化部門擁有大約 1000 名員工。上個月，富士康分拆了工業互聯網解決方案業務部門，籌集了超過 40 億美元，該部門的市值約為 610 億美元。