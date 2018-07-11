台灣虎航拚擴大收益 手提行李超限將加收1000元

華航 (2610-TW) 旗下廉價航空公司台灣虎航今 (11) 日宣布，將調整各項費用和手續費的收費標準， 10 月 28 日起出發的旅客將於登機口接受檢查，若超過手提行李限額，需於登機口支付每件新台幣 1000 元的費用，同時，也取消預購 50-80 公斤的大額度行李託運服務，上限改為 40 公斤，超重行李費每公斤收取 500 元。

據悉部分外籍廉航會登機口進行手提行李檢查，並非台灣虎航特別加收費用，法人認為，隨著台灣虎航取消大額度託運、並同步採取加收費用的措施，可推升每個座位的平均票價，後市勢必有助增加收益。

不過也要留意的是，由於台灣虎航主要飛航競爭較激烈的日本航點，是否因加收費用，導致部分旅客轉而選擇其他航空公司，還有待觀察。

台灣虎航說明，仍將維持現行的手提行李規定，每位乘客可攜帶 1 件手提行李 (三邊尺寸小於 54cm x 38cm x 23cm；包含輪子及手把等外部突出物)，以及 1 件個人隨身物品，如手提包、電腦和免稅商品等，共計 2 件，總重量不得超過 10 公斤。

而自 10 月 28 日起出發的旅客，將於登機口接受檢查，若手提行李超過上述限額，且未在機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件 1000 元。

另一方面，台灣虎航自 10 月 28 日起也將取消預購 50-80 公斤的大額度行李託運服務，每位旅客的最高預購行李託運上限為 40 公斤，每公斤的超重行李費率，將由現行的每公斤 700 元調降至每公斤 500 元。

此外，針對同時購買台灣虎航 2 個航班間的轉機航班、且使用桃園國際機場或高雄國際機場轉機的旅客，目前台灣虎航提供的 tigerconnect 轉機服務收費標準為每人每次 500-800 元不等，自 10 月 28 日起出發的旅客，此項手續費用將不再收取。

也就是說，使用 tigerconnect 轉機服務的旅客，皆可於出發地將託運行李直掛至目的地，並快速於桃園國際機場或高雄國際機場內的轉機櫃檯取得下一航班的登機證。