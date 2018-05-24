成本考量 傳富士康威斯康辛州廠將縮減規模 轉生產中小型面板

當 iPhone 組裝商富士康 (2317-TW) 宣布在美國威斯康辛州新建一家顯示器工廠時，號稱將帶來超過 10 億美元的投資額。但現在看來，該公司可能正在計畫縮減工廠的規模。



富士康最初的建廠計畫是生產用於電視機和顯示器的大型 LCD 面板。但隨著來自中國市場的競爭日益加劇，根據《日經亞洲評論》引述供應鏈消息人士透露，富士康有意改為生產小型顯示器來降低成本。

以富士康科技集團為名的鴻海精密工業正在考慮為蘋果、汽車製造商和其他企業生產小型到中型的顯示器，以降低其在威斯康辛州價值 100 億美元的工廠的起建成本。

《日經》引述供應鏈人士的說法指出，「一開始富士康計畫建立一個適合大尺寸顯示器的 10.5 代顯示器製造工廠，但是後來他們發現建造第 6 代顯示設備或第 8.5 代工廠可能更加可行，效率更高，因為他們可以從亞洲遷移一些既有設備過來。」

這種類型工廠生產的面板將更適合從智慧手錶到平板電腦和筆記本電腦等不同尺寸的設備，不過 8.5 代的工廠也可以生產一些大型顯示器和電視機。

供應鏈的說法也得到顯示器產業分析師的支持。市場研究集團 WitsView 分析師 Eric Chiou 表示，他也了解富士康「很可能將其威斯康辛州計畫項目轉為進行中小型顯示器製造。」

Chiou 說，「這種轉折是很合理的。因為它可以大幅降低初始成本，並更快地產生回報。」

專注於小型顯示器很容易令人聯想到一個有趣的可能性：富士康或許有意轉向生產 OLED 面板，並在美國製造 iPhone 螢幕。

該工廠的建設工作將在下個月開始，距其正式宣布大約剛好一年。威斯康辛州已經同意補貼 30 億美元，換算每份工作的成本是 23.1 萬美元。