台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月11日

昨（10）日共 1,660 家上市櫃公司完成公告 6 月營收、共交出逾 2.75 兆元的好成績，創歷年同期新高，較去年同期成長 8.45%；累計上半年合併營收 15.59 兆元，也寫下歷年同期新高紀錄。

挪威數百名石油工人 10 日起因薪資爭議發動罷工，導致殼牌關閉一處油田，使挪威石油生產六年來首度因罷工而受抑制，加上日本、南韓及台灣可能提前停止進口伊朗石油，且夏季用油旺季屆臨，國際油價 10 日盤中漲逾 1%。專家預期，國際油價在 8 月底前都將居高不下。

市場傳出，國巨董事長陳泰銘前妻昨（10）日透過外資券商法國巴黎證券（BNP）以盤後鉅額交易方式，轉讓 1.2 萬張持股，占國巨已經發行股數達 2.8％，套現 120 億元。據指出，該筆鉅額交易已在昨日晚間成立，神秘大咖買家預計本周五完成交割，在國巨股價高檔巨額承接持股，買家身家與實力令市場好奇。



經濟日報

上市櫃營收 創雙高紀錄

台塑四寶旺 上半年賺 1,300 億

這個夏天… 油價居高不下

工商時報

張忠謀: 台積今年營收衝破兆

傳陳泰銘前妻賣國巨持股 套現 120 億

國泰、富邦上半年獲利暴衝

聯合報

顧立雄鬆口 要修證交法

快遞實名 app「不會強制」

特斯拉 CEO 急赴大陸

蘋果日報

全國所得 竹科新貴完勝天龍國民

近 1400 萬關稅！ 陸企被天價美牛「套牢」

生技月先卡位 展前看漲

中國時報

台股小心陸美回馬槍

4 利多發威 小米強彈逾 13％

香港超越倫敦 全球第 2 大航運中心

自由時報

經常性薪資增 2.55％ 18 年最大增幅

半導體變紅海 中設備採購超台趕韓

面板迎旺季 美元升值、庫存是隱憂