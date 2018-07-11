傳川普將公布2000億美元徵稅清單 離岸人民幣一早跌破6.68大關

受到川普計劃公佈另外對中國 2000 億美元商品徵稅清單影響，離岸人民幣一早急跌，一度跌破 6.68 大關，刷新 7 月 6 日以來新低。

外電傳出川普另外對中國徵稅 2000 億美元清單可能會在本周內公佈，消息傳出後，離岸人民幣兌美元 1 個小時內跌 350 點，連續跌破 6.65、6.66、6.67、6.68 四道關卡，最低來到 6.6894，目前離岸人民幣跌勢收斂暫報 6.6804，跌 0.4541%。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

《中國証券報》報導，招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，本輪人民幣匯率貶值背後的推手，關鍵因素一是美元指數的走強，二是資本市場國際投資人行為調整，帶來的外匯供求狀況邊際改變。此外，市場情緒也起了推波助瀾作用，推動人民幣匯率出現超額調整。

謝亞軒認為，外匯供求的邊際變化是理解最近兩周人民幣有效匯率貶值的關鍵。2018 年 6 月 19 日至 7 月 4 日，A 股大幅下跌，陸股通由此前兩周的日均淨流入 29.6 億人民幣轉為淨流出人民幣 5 億元，外資賣出股票後的自動購匯行為同時加劇了外匯市場的供求失衡。股票市場下跌，外資流出與人民幣匯率走弱形成「三殺」或者負反饋的關係。

謝亞軒認為，不能因為短期外國投資人行為的變化加大市場的波動而否定資本市場的開放。市場開放帶來了多元化的投資者，多樣化的投資行為和投資理念，從更大程度和更長時間看，利大於弊。