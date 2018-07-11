〈美發新關稅清單〉美公佈新一波對陸2000億美元商品關稅清單 日圓升

美中貿易戰持續升溫，美國貿易代表署 (USTR) 於 10 日公布新的課徵關稅清單，將再對總價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 10% 的關稅，最快將於 9 月實施，以回應中國報復性的關稅措施。消息公佈後，離岸人民幣走跌約 0.5%、日圓升值。

美元兌離岸人民幣日線走勢圖 圖片來源：Investing.com

此為 USTR 第三度動用 301 條款，對中國採取相關關稅制裁，第一波針對 340 億美元的中國進口商品課徵 25% 關稅，已於 7 月 6 日開始實施，但中國仍未改變其行為與政策，美國因此另外瞄準價值 160 億美元的中國商品，課徵 25% 關稅。

最新一波的則是今天公布的關稅清單，內容包括部分與「中國製造 2025」相關的產品，新的關稅不會馬上生效，預計審查流程將歷時兩個月，並將在 8 月 20 日至 23 日召開公聽會。

美元兌日圓一度在 10 日時觸及 7 週新高點，報 1 美元兌 111.355 日圓，但在中美貿易戰加劇的情況下，導致投資者出售較危險的資產，轉向避險資產日圓，在全球面臨經濟動盪或政治動盪時，投資者通常會購入日圓，因日本是全球最大的債權國家。

台灣時間 11 日上午 10 時許，美元兌日圓下跌 0.08% 暫報 110.91，《dailyfx》的分析師表示，美元兌日圓下行有兩個支撐點，分別為 110.06 與 109.79。

美元兌日圓走勢

離岸人民幣亦受到川普計劃加徵對中國商品關稅的影響，離岸人民幣一度急跌近 0.5% 至 6.6895，但仍高於 7 月 3 日時的低點 6.7344。上午 10 時許暫報，1 美元兌 6.6825 人民幣。