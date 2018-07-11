近期資金面“想象不到的寬松” 降準有望對衝7月繳稅擾動

“最近資金面想象不到的寬松!”有市場人士感慨。

有數據為證：近期銀行間隔夜回購利率曾一度達到1.95%的低點，3個月期Shibor為低至3.68%，均為近3年來最低點。不僅如此，無論是短期隔夜拆借資金價格，還是中長期流動性資金價格，幾乎都達到了近年來的最低點。

Wind數據顯示，7月9日，隔夜Shibor利率為1.991%，銀行間與交易所隔夜品種利率為2.00%和2.05%，銀行間與交易所7天品種利率為2.62%和2.41%。

“目前資金面確實比較寬松，交易所和銀行間質押式回購利率已經突破了前期的低位，向2015-2016年的位置靠近。”7月10日，北京某大型券商固收部交易員對21世紀經濟報道記者表示，今年下半年資金面將好於去年同期，“去年央行有意讓資金面偏緊，來促使金融機構降槓桿;今年來看，可能槓桿率已經到了相對合意的位置，所以從決策層的角度，或許沒有必要把資金面壓得太緊。”

接受採訪的市場人士均表示，2018年6月末算得上近年來最為寬松的季末，資金面幾乎未出現較大波動即已平穩度過，但下半年或難現如此寬松的資金面。今年下半年資金面將好於去年同期，主要是金融機構去槓桿已取得初步成效，決策層在貨幣政策選擇上將與去年的“偏緊”不同，資管新規的指揮棒也將引導機構控製槓桿水平。

華創證券固收團隊指出，7月是傳統的繳稅大月，去年7月僅繳稅因素就回籠基礎貨幣超過萬億，這也是導緻最近兩年資金面“季末不緊季初緊”的重要原因。考慮到今年企業利潤繼續維持高增長，7月繳稅對流動性的抽水效應不容忽視。

“可能繳稅的時候會緊張幾天，但7月份的降準，可以對衝掉繳稅的擾動。下一次需要重點關註資金面，得到9月末了。”前述交易員說。

來源：21世紀經濟報道

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