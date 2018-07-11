港股盤前─上升動力受考驗 留意A股及人民幣走勢

今天推介 - 大唐新能源（1798）

1）港股週二表現反覆。恒指高開 211 點後曾迫近 29000 點，但受騰訊（700）遭大行降目標價及 A 股回軟下升幅收窄。雖則 A 股在收市前回升，但恆指卻在競價時段轉升為跌，最終收報 28682 點，跌 7 點。大市成交按日再持平在 987 億。滬深港通成交金額按日減少約 18% 至 91 億，流向仍為淨流入，金額約 12 億。

板塊方面，石油、內銀、內險、澳門愽彩及水泥股表現較好；小米（1810）更在獲納入富時指數的消息下大升 13%（被剔除的中興（763）則下跌 5.5%）。近月的強勢股如領滙（823）、蒙牛（2319）、石藥（1093）及華虹（1347）等均有回吐壓力。做空方面，佔大市成交輕微上升至 10.6%，仍屬健康水平。牛熊証街貨比重最新為 47:53，重貨區方面，熊証重貨區上移至 29000-29299，牛証仍在 28200-28499。

簡評：昨天早段恆指約三百點的升幅最終化為烏有，看來 29000 點的阻力非輕；資金輪轉買賣亦相當明顯，在成交量只持平下，整體來說，甚有廣東俗語的 "塘水滾塘魚" 味道。小米用了一天的時間從地獄走到天堂，雷主席應該要多謝富時指數的綠燈，令追踪指數的基金趕進場，也令他本人的股價倍升承諾有好開始。

但投資者要牢記被納入指數與基本因素無關，單日 13% 升幅或需時間消化。A 股尾市的回升沒有令港股提振，而人民幣昨天又回軟，但南下資金、做空比率和牛熊証分佈則仍向好，用樂觀心態去看只是破關不呈的獲利回吐，情況未必又轉壞。

內銀和內險充當了昨天早段升市的火車頭，南下資金仍集中流入建行（939），相信短期強勢應可維持。消息股方面，可留意東航（670）、長汽（2333）、大唐新能源（1798）及西部水泥（2233）。

2） 受企業業績帶動（如百事可樂），道指週二錄四連升，收漲 143 點或 0.58%。標指及納指則上升 0.35% 及 0.04%。當中，標指更創逾 5 個月收市新高。紐約期油上升 0.3%。十年期國債債息上升至 2.869%。港股 ADR 上升 42 點，相當於恆指 28724 點水平。

3） 新股訊息 ：

福森藥業 （1652）今天掛牌，昨暗盤收報 2.41 元，較招股價元 2.08 元升 15.9%。

萬順集團控股（1746）今天掛牌，昨暗盤收報 0.51 元，較招股價 0.52 元跌 1.9%。

信報 - 內地綜合房地產交易服務商、獲眾多內房龍頭入股的易居中國（02048）昨天首日招股，孖展反應冷淡，只錄得 600 萬元孖展認購，以易居中國在港公開發售集資額 5.71 億元計，遠未足額。