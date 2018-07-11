【IPO追蹤】指尖悅動(06860-HK)認購不足 發售價2.07元下限定價

內地手機遊戲發行商指尖悅動(06860-HK)公布公開招股結果，合共接獲5820份有效申請，認購合共3779.5萬股香港公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港公開發售股份總數5000萬股約0.76倍。香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份出現認購不足的情況，已將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。由於有關重新分配，獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目已下調至3779.5萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數約75.59%，另相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的7.56%。

共有3843份申請一手(1000股)，中籤率為百分百。發售價每股發售股份2.07元，為股招股價介乎2.07元至3.27港元的下限價。公司預期7月12日主板掛牌。

集資預期集資淨額約9.71億元。當中35%用於發展遊戲獲取能力並獲得優質遊戲內容；25%用於透過策略性收購及有機增長來建立內部遊戲開發團隊；20%用於撥付營銷及推廣活動；10%用於支付未來五年擴充至中國境內個別市場及發展海外的整體策略；另外10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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