中國聯通(00762-HK)陸益民調任中國通用技術總經理

在中國聯通(00762-HK)母公司任職11年的陸益民10日辭任總經理職務，調任中國通用技術(集團)控股有限責任公司任總經理。

中國聯通公告稱，由於工作調動關係，陸益民已辭任中國聯通執行董事兼總裁職務，自2018年7月10日起生效。

陸益民1985年畢業於上海交通大學計算機科學技術專業。2007年12月，陸益民加入中國網絡通信集團公司擔任高級管理職務；隨後，陸益民出任中國網通集團黨組副書記。在2008年的電信業重組中，中國聯通和中國網通合並，正式組建中國聯合網絡通信集團有限公司。陸益民先後出任公司總經理及副董事長，聯通紅籌公司總裁、執行董事。

陸益民10日發出致全體同事的離別信稱，2008年到中國聯通，迄今已有11個年頭。這些年共同經歷了從融合重組到混合所有制的重大改革，共同見證了公司從世界500強第419位到第241位的跨越式發展，共同促進了通信業從2G到3G、4G的飛速演進，共同經受了黨和國家重大活動、抗震救災等通信保障任務的檢驗，共同分享了2008北京奧運會的喜悅……

在2017年開始的中國聯通混合所有制改革中，陸益民被選舉為中國聯通第六屆董事會非獨立董事。

今年6月26日，中國聯通在上海舉行2018年國際合作夥伴會議，陸益民用英語發表了演講，對中國聯通的數字轉型成果進行了介紹，並表示希望和合作夥伴加大互聯互通及協同。

陸益民即將履新的中國通用技術集團，是中央直接管理的國有重要骨幹企業，成立于1998年3月。2017年，該集團營業收入1570億元(人民幣，下同)，利潤總額61億元，資産總額1570億元。

來源: 新華社

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