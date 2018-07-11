【IPO追蹤】蒼南儀錶(01743-HK)取消上市計劃

主要於中國浙江省蒼南從事製造及銷售燃氣計量儀錶及其他相關產品蒼南儀錶(01743-HK)公布，該公司及獨家全球協調人(代表香港包銷商)並無訂立定價協議。因此，有關國際發售的國際包銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港包銷協議已經終止。因此全球發售將不會按原定計劃進行。

以白色及╱或黃色申請表格申請香港發售股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息悉數退還。倘申請人以白色及╱或黃色申請表格申請，則退款支票將於2018年7月12日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格(視情況而定)所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

根據白表eIPO服務申請香港發售股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息悉數退還。透過單一銀行賬戶繳付的申請股款將於2018年7月12日(星期四)或之前以電子退款指示形式發送至各自申請付款銀行賬戶。透過多個銀行賬戶繳付的申請股款將於2018年7月12日(星期四)以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請人於白表eIPO申請所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘申請人申請認購500,000股以下香港發售股份，則申請人的退款支票將於2018年7月12日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往彼等於申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

蒼南儀表已於6月28日-7月6日招股，公司發行1729.66萬股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發行價37.1元至51.9元，每手100股，預期7月13日上市。

該公司原來是計劃公司可從全球發售收取的所得款項將約為7.047億元。該公司擬將該等所得款項凈額作以下用途：55%用於智能氣體流量計產品改造及配套提升項目，20%用於物聯網燃氣計量及輸配管理平台(終端)建設項目，15%用於流量計檢測實驗室項目，10%用於主營業務相關的營運資金及其他一般公司用途。

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