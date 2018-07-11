【財華社-港股早評】 2018年7月11日

1.港股資訊
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數28738 (+55.52/ +0.19%)。
港股通持續增持股票 :
上交易日(7月10日)港股通增持股數最多股票首位為楓葉教育(02954-HK)其增持股數為500636134股，增持比例為99.99%，增持後持股量升至500636134股，佔整體發行量16.8%。第二位為 五龍電動車(00729-HK)其增持股數為77265000股，增持比例為3.29%，增持後持股量升至2431780000股，佔整體發行量10.38%。第三位為 保利協鑫能源(03800-HK)其增持股數為32358000股，增持比例為2.56%，增持後持股量升至1296920100股，佔整體發行量6.97%。
上交易日(7月10日)港股通增持比例最高股票首位為香港國際建投(00687-HK)其增持股數為294000股，增持比例為7.54%，增持後持股量升至4198000股，佔整體發行量0.12%。第二位為 新鴻基公司(00086-HK)其增持股數為458000股，增持比例為6.59%，增持後持股量升至7414000股，佔整體發行量0.33%。第三位為 大新銀行集團(02356-HK)其增持股數為25200股，增持比例為5.86%，增持後持股量升至455600股，佔整體發行量0.02%。
上交易日(7月10日)港股通減持股數最多股票首位為民眾金融科技(00279-HK)其減持股數為-30960000股，減持比例為-1.26%，減持後持股量降至2444320000股，佔整體發行量15.58%。第二位為 交通銀行(03328-HK)其減持股數為-22559000股，減持比例為-2.7%，減持後持股量降至814097824股，佔整體發行量2.31%。第三位為 紫金礦業(02899-HK)其減持股數為-19832000股，減持比例為-1.4%，減持後持股量降至1403515400股，佔整體發行量24.46%。
上交易日(7月10日)港股通減持比例最高股票首位為鞍鋼股份(00347-HK)其減持股數為-3496000股，減持比例為-23.74%，減持後持股量降至11236000股，佔整體發行量1.03%。第二位為 中國外運(00598-HK)其減持股數為-3871000股，減持比例為-9.03%，減持後持股量降至39037000股，佔整體發行量1.82%。第三位為 康師傅控股(00322-HK)其減持股數為-1698000股，減持比例為-7.62%，減持後持股量降至20605400股，佔整體發行量0.36%。
1.2. 港股沽空數據
上交易日( 7月10 日 )沽空金額輕微上升至 港幣 104.68億元，(前交易日沽空金額100.89億元，同比輕微上升3.76%)。沽空金額佔整體成交金額986.593億元的10.61%(上日占整體成交10.23%)。
整體成交金額986.6億元(上日成交986.66億元/ 同比-0.01%)，沽空金額輕微上升至104.68億元(相比上日沽空金額100.89 億元/ 輕微上升3.76%)，非沽空金額輕微下降至682.26億元(上日非沽空總成交金額687.27億元/ 輕微下降-0.73%)。
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額986.6億元(相比前交易日成交金額986.66億元/ -0.01%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額104.68 億內其中49.87 億(前交易日藍籌股沽空金額44.6億元/ 同比上升11.83%)，沽空金額49.87億元占整體沽空金額104.68億中比例為47.64 %。非藍籌股沽空佔整體沽空金額104.68 億內其中54.82 億(前交易日非藍籌股沽空金額44.6億元/ 同比輕微下降-2.64%)，非藍籌股沽空金額54.82億元占整體沽空金額比例為52.37 %。
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