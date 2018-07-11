卡森國際(00496-HK)組合營投資燃煤發電廠與紙廠

卡森國際(00496-HK)公布，7月10日，間接全資附屬Kasen Cambodia就該集團於柬埔寨特別經濟區之潛在投資訂立合營協議。

Kasen Cambodia、Attwood Investment與范先生訂立第一份合營協議，據此，Kasen Cambodia、Attwood Investment及范德華已同意就開發電力項目成立合營公司A，並由Kasen Cambodia、Attwood Investment及范先生分別持有49%、30%及21%股權。合營公司A之總資本承擔將約為1.8億美元。合營公司A將主要從事燃煤發電廠的興建，開發及營運及所產生的電力供應以及為促進上述發展而合理需要的其他業務及活動。現計劃於位於柬埔寨王國斯敦豪區，總面積約60公頃地塊，預計將用於電力項目的開發及建設，以配合該公司於特別經濟區的潛在投資。此外，合營公司A就開發電力項目之估計最初資本需要。

Kasen Cambodia與范先生訂立第二份合營協議，據此，Kasen Cambodia及范先生已同意就開發造紙項目成立合營公司B，並由KasenCambodia及范先生分別持有49%及51%股權。合營公司B之初始資本承擔將約為100萬美元。公司Ｂ將主要從事生產及銷售各類包裝原紙或其他原紙。有關注資乃由訂約方經參考合營公司Ｂ發展造紙項目之估計初始資金需求後經公平磋商釐定。

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