供給側改革成效顯著 水泥化工行業公司業績超預期

據上證報11日報道，時至年中，從上市公司預告的半年報來看，多家水泥化工類上市公司的業績超預期，也因此獲市場追捧。水泥、化工等行業公司的業績大幅增長，究其原因是供給側改革使然。就下半年來看，上述行業公司的業績也相對樂觀確定。

供給端的持續性收縮將維持水泥行業的高盈利。據了解，截至2017年底，全國新型幹法水泥生產線累計1715條，設計熟料產能達18.2億噸，同比下滑0.5%。其中，2017年全國新點火水泥熟料生產線共有13條，合計年度新點火熟料設計產能2046萬噸，較2016年減少512萬噸，降幅為20%，已連續5年呈遞減走勢。

分析人士認為，近日海螺水泥、華新水泥、萬年青等水泥上市公司相繼發佈半年報業績預告，半年報淨利均預計大幅增長是板塊大漲的直接原因。2018年全國夏季水泥行業錯峰停產計劃趨嚴，疊加環保因素，整體供需有望維持緊平衡。短期來看，水泥價格仍可維持高位，2018年水泥行業盈利將能維持高位。

此外，中國水泥協會信息中心副主任、數字水泥網總裁陳柏林10日表示，受益於國家大力推進供給側結構性改革，水泥市場供給端發生大變化。隨著供求關係改善，水泥企業業績也普遍大漲。與此同時，多位化工行業分析師表示，受環保嚴監管因素影響，化工行業迎來優勝劣汰，上市化工企業業績亮眼，持續提振市場信心。

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