中國銀河(06881-HK)聯合體中標31.88億元北京一金融商務區地塊

中國銀河(06881-HK)公佈，公司近日與中證機構間報價係統股份有限公司組成聯合體參與了北京市豐台區麗澤金融商務區南區F-22、F-23地塊F3其他類多功能用地國有建設用地使用權出讓招標的投標活動，併收到了北京市規劃和國土資源管理委員會發來的《中標通知書》。公司擬在該地塊上合作共建經營性用房，以進一步優化公司經營環境。

根據《中標通知書》，中證機構間報價係統股份有限公司和公司組成的聯合體被確定為北京市豐台區麗澤金融商務區南區F-22、F-23地塊F3其他類多功能用地國有建設用地使用權出讓招標的中標人，中標價為318,758萬元(聯合體各方出資比例尚在商議中)，中標人應在《中標通知書》簽發之日起1個工作日内到北京市規劃和國土資源管理委員會申請辦理《國土建設用地使用權出讓合同》的簽訂手續，併在10個工作日内簽訂該合同。

公司尚需將上述事宜提交董事會審核、批準，尚未與北京市規劃和國土資源管理委員會簽訂《國土建設用地使用權出讓合同》。公司將根據事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者註意投資風險。

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