天津創業環保(01065-HK)斥1.95億元就PPP項目參與成立項目公司

天津創業環保(01065-HK)公佈，於2018年7月10日，董事會審議通過關於公司擬聯同北京碧水源、北京久安建設、天津市海河建設與天津市建委和天津市水務局草簽PPP項目合同的議案，據此(其中包括)各方同意實施PPP項目，包括通過採用「建設-運營-移交(BOT)」模式由項目公司實施PPP項目。

同日，董事會審議通過關於公司擬聯同北京碧水源、北京久安建設與天津市海河建設(政府方出資代表)簽訂合資合同的議案，據此(其中包括)各方同意成立為實施PPP項目的項目公司。項目公司註冊資本將為人民幣6.5億元，其中公司同意以貨幣方式出資人民幣1.95億元，佔項目公司註冊資本的30%；北京碧水源同意以貨幣方式出資人民幣2.275億元，佔項目公司註冊資本的35%；北京久安建設同意以貨幣方式出資人民幣3250萬元，佔項目公司註冊資本的5%；政府方出資代表同意以貨幣方式出資人民幣1.95億元，佔項目公司註冊資本的30%。

PPP項目指天津市解放南路地區海綿城市建設PPP項目，建設區域位於天津市中心城區南部，規劃用地面積約為16.7平方公里，項目總投資額估算約為人民幣25.21億元，包括(1)泵站初期雨水治理工程(包括五座泵站及初期雨水處理設施，調蓄池和雨水池)、(2)公園工程(規劃總面積726,769平方米的中央綠軸)、(3)13條、總長約10.11公里的道路與管網工程、(4)佔地面積30.3公頃的建築小區海綿改造等，共4大類21項新建項目。

而項目公司的經營範圍為擬簽的PPP項目合同約定下，天津市解放南路地區海綿城市建設PPP項目的投融資、設計、建設、運營、維護及移交。

公告稱，PPP項目是公司有份參與投資、建設及運營雨水管網和小區改造的項目，將有助於公司擴大天津市水務市場的佔有率，增加公司收入和盈利。PPP項目的獲取將對公司增加區域影響力以及提升整體規模有著重要的意義，符合公司的發展戰略。PPP項目的順利運營，將使公司能夠充分發揮自身的管理及技術人員資源優勢。

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