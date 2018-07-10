鎧勝-KY 營運調整期 Q2與上半年同創新低

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收 22.9 億元，月增 17.32%，年減 35.52%，創今年以來新高；第 2 季合併營收 60.89 億元，季減 6.89%，年減 22.41%，則創上市以來新低；今年上半年合併營收 126.28 億元，年減 11.14%，也同創上市以來新低。展望下半年，若客戶產品需求面佳，營收可望逐季走揚，全年有機會優於去年。

鎧勝今年打入美系客戶手機產品供應鏈，加上該客戶將發表新款筆記型電腦產品，是下半年兩大營運重點，董事長程建中表示，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，全年營收表現也有機會優於去年。

不過，鎧勝為因應建廠準備，去年下半年起投入前期機器設備等支出，今年也將持續投入資源，程建中表示，今年效應也將持續，且越接近投產時間，所投入的資源將越多。法人預估，第 3 季鎧勝仍將受到新品投產學習曲線影響，毛利率將持續下探，第 4 季才可望回升。

鎧勝去年 9 月已在蘇北鹽城擴充新的生產基地，預計今年第 3 季逐步量產，且原有的浙江嘉善廠區也持續投入資源，預期下半年都會慢慢開花結果，鹽城廠區第一期到年底前將會導入 4000 台 CNC 產能，明年啟動第二期計畫，未來鹽城產能將超越上海廠區。目前嘉善廠以手機機殼訂單為主，鹽城廠區則是以筆電、平板等大型電子產品機殼為主。