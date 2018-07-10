南山人壽上半年獲利年增近3倍 6月新契約保費排名居冠

南山人壽上半年累計稅後純益達 144.68 億元，年成長近 3 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 1.42 元，表現優異。6 月合併新契約保費約為新台幣 183 億元，為業界第一名，今 (2018) 年以來，傳統型及投資型商品業績最亮麗。

南山人壽今 (10) 日公布 6 月稅後純益為 59.2 億元，年成長 52%，累計上半年合併稅後純益已達近 145 億元，較去年同期成長近 3 倍，表現優異。6 月合併新契約保費為新台幣 183 億元，領先所有同業，為業界第一名，總保費為新台幣 437 億元。

南山人壽表示，在提供多元且符合客戶不同階段需求的商品下，今年以來，傳統型及投資型商品業績都有不錯表現，累計 1~6 月合併新契約保費為新台幣 1078 億元，較去年同期成長 4%。

接下來的商品策略，南山人壽表示，為加強民眾住院醫療、手術醫療、重疾癌症三項保障，推出三合一的終身醫療險商品，並持續鼓勵各地業務夥伴推廣，截至今年 6 月底止，此終身醫療險商品已銷售約 24,000 多件，累計新契約保費已達約新台幣 5 億新台幣，協助更多民眾建構醫療保障。

此外，南山人壽子公司南山產物在 6 月也持續成長動能，總保費收入達新台幣 4.22 億元，較去年同期成長 25%，1~6 月累積總保費收入也達新台幣 21.66 億元，年增幅度更達 32%。其中，企業險及個人險保費收入成長最為顯著。