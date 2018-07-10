山林水工程案依完工比例認列入帳 Q2營收再創新高

環境工程業者山林水 (8473-TW) 第 1 季營收首度突破 10 億元大關，第 2 季營收 10.54 億元再創新高，主要是已承攬的興建工程契約，逐月依完工比例法認列營收，加上服務特許權收入、水處理操作維護，以及新增的事業廢棄物處理業務開始認列收入。

山林水今 (9) 日公布 6 月營收為 3.45 億元，月減 14.25%，年增 61.18%。第 2 季營收 10.54 億元創新高，季增 4.02%，年增 75.33%，累計前 6 月營收 20.66 億元，年增 59.69%。

山林水營收成長，主要是目前已承攬的興建工程契約逐月依完工比例法認列營收，加上服務特許權收入、水處理操作維護，以及新增的事業廢棄物處理業務開始認列收入帶動。山林水表示，雖然承攬政府工程標案初期的利潤較低，獲利不一定隨營收等比成長，但隨著公司的規模及技術口碑的累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。

山林水首季營收 10.13 億元，稅後純益 1.08 億元，季增 4.8%，年減 24.3%，每股純益為 0.81 元，而在工程的入帳挹注之下，法人推估山林水第 3 季營收將持續攀高，同時，獲利也可望逐步獲得改善。

山林水主管指出，山林水子公司禾山林也將於第 3 季進入試營運，預計最快明年年初可貢獻營收，禾山林為台中外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案，是全台首座同時擁有「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」雙核心技術的廚餘生質能源廠，預期可為公司營運挹注活水。

今年下半年山林水將陸續推動指標性工程案，旗下子公司污泥回收再利用廠宜宬，擴整建順利進行中，預計今年第 3 季取得 D 類一般事業廢棄物處理許可證後，宜宬將可接單開展污泥處理業務，短期內可以有效降低污泥處理成本，並完成公司水處理操作產生的污泥上下游整合，有效挹注獲利。